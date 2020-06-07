Trabzonspor'da gündem CAS
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri yemekte buluştu.
Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yemek organizasyonu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde düzenlendi.
Organizasyonda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri hoşça vakit geçirdi.
Ağaoğlu, yemekte UEFA'dan gelen cezanın bir şekilde kalkmasını CAS'ın da doğru karar vereceğini umduklarını açıkladı.
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