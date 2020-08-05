Trabzonspor'da şüphe yaratan istifa
Trabzonspor'un başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu istifa ettiğini açıkladı.
Trabzonspor'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Önder Bülbüloğlu başkan yardımcılığı görevinden ve bağlı olduğu tüm görevlerden istifa ettiğini duyurdu.
Bülbüloğlu yaptığı açıklamada bu kararı daha önce aldığını ancak lig ve kupada verilen mücadele nedeniyle beklediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Yönetim Kurulu, 02.12.2018 tarihinde seçilmiş olduğum Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinden, Başkan Yardımcılığı görevimden ve bağlı kuruluşlardaki tüm görev ve sorumluluklarımdan istifa ettiğimi bildiririm. Bu kararım aslında çok daha önce alınmış bir karar olmakla birlikte, kulübümüzün şampiyonluk ve kupa mücadelesinde, birlik ve beraberlik görüntümüze bir zarar vermemek adına bugüne kadar tarafımca bekletildiğini belirtmek isterim. Bu mahvilde gereğinin yapılmasını rica ederim."
Açıklamasında istifasına dair herhangi bir gerekçe göstermeyen Bülbüloğlu'nun istifası kafalarda soru işareti yarattı.
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