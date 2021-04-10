Trabzonspor'da tüzük oyunu
17 Şubat 2018 41. Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nda aday olan Şükrü Kuleyin 28 Nisan 2021'de Divan başkanlığına aday olamıyor.
Bu ayın 28'inde yapılacak olan Trabzonspor Divan Kurulu seçimi için büyük tartışma yaşanıyor. Bir önceki seçimde mevcut başkan Ali Sürmen'in karşısına adayı olarak çıkan İyi Parti İstişare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin, 28 Nisan'da aday olamıyor. Ali Sürmen ve arkadaşlarıyla birlikte Trabzonspor yönetim kurulunun yaptığı tüzük değisikliği ile Şükrü Kuleyin gibi aday olabileceklerin önü kesildi.
Trabzonspor eski Divan Başkan Adayı Şükrü Kuleyin, "Tüzüğe Trabzonspor Divan Başkan adayı olmaları için kurulda görev almaları maddesinin kaldırılması için önerge verdim. Bana 'kaldırıldı' dediler. Meğerse arkamdan o maddeyi divanda koydurmuşlar. Kaldırmamışlar. Kurullarda görev alamayanlar aday olamazlar’ maddesi koymuşlar. Bu demokratik haksızlık. Tüzüğü değiştirdikleri için aday olamıyoruz. 5 yıl bir kurulda görev yapamadığımız için aday olamıyoruz. Bu ayıp bize yeter" dedi.
2018'de yapılan seçimde Ali Sürmen 332, Şükrü Kuleyin 137 oy almıştı.
Bu durumda Ali Sürmen'in karşısına aday çıkması beklenmiyor.
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