Trabzonspor'da tüzük tadil çalışmaları
Trabzonspor Kulübünde tüzük tadil çalışmaları sürüyor.
Trabzonspor Kulübünde tüzük tadil çalışmaları sürüyor.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tüzüğünün tadili için oluşturulan Tüzük Tadil Komisyonu ilk toplantısını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirdi.
Tüzük Tadil Komisyonu Başkanı Mahmut Ören, komisyonun 2 Ağustos'a kadar verilen süre içinde camiadan gelen görüş, öneri ve ihtiyaçları değerlendirme çalışmalarına başladığını belirterek, "Komisyonun şekillendireceği yeni tadil edilmiş tüzük taslağı tamamlandığında kulübümüzün resmi internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır." ifadesini kullandı.
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