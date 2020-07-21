Trabzonspor'da yeni teknik direktör adayları belli!
Trabzonspor'da Çimşir'in yerine düşünülen isimlerin arasında Abdullah Avcı, Şota ve Samet Aybaba var.
Trabzonspor'da görevini bırakan Hüseyin Çimşir'in yerine yeni bir isim gelecek.
Trabzonspor'da Çimşir'in yerine düşünülen isimlerin arasında Abdullah Avcı, Şota ve Samet Aybaba var.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı'nın ise Trabzonspor'u çalıştırmaya sıcak baktığı belirtildi. Yabancı adaylar arasında ise Şota ismi ön planda.
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