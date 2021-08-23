Trabzonspor, Vitor Hugo ile ilgili iddiaları yalanladı
Trabzonspor, Vitor Hugo’nun takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden Vitor Hugo ile ilgili bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler yalanlanırken şu ifadelere yer verildi, “Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz.”
Brezilya’nın Palmerias takımından geçtiğimiz yıl Trabzonspor’a transfer olan Vitor Hugo, 36 maçta forma giyerken 5 gollük katkı sağladı.
Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica edeiz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 23, 2021
Saygılarımızla pic.twitter.com/ysSPhFCEpq
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