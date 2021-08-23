Trabzonspor, Vitor Hugo ile ilgili iddiaları yalanladı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:36

Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden Vitor Hugo ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler yalanlanırken şu ifadelere yer verildi, “Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz.”

Brezilya’nın Palmerias takımından geçtiğimiz yıl Trabzonspor’a transfer olan Vitor Hugo, 36 maçta forma giyerken 5 gollük katkı sağladı.