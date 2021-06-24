Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme: "Maymun sesini bırakıp, tezahürat etmeye başladılar"
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, İngiliz televizyonu BBC'ye yaptığı açıklamalarda ırkçılığa maruz bırakıldığını anlattı.
Trabzonspor’un 32 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, BBC’ye verdiği röportajda futbolda ırkçılık konusunda açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavililerin üç yıl önce Hapoel Beer Sheva’dan kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, bu sorunun azalmadığını, aksine büyümekte olduğunu belirtti ve “Her yere yayılmaya devam edecek ve futbol bundan ne zaman kurtulacak bir şey söyleyemem” dedi.
Nwakaeme, “İsrail’de oynadığım dönemde, Maccabi Haifa deplasmanına gittiğimizde ırkçılığa maruz kaldım. Sahanın ortasında, bana hakaret edenlerin kazanmasına izin vermemeye karar verdim. Haifa taraftarı maymun sesleri çıkartıyor ve beni yuhluyorlardı. Ben de döndüm, direkt onlara baktım ve sonrasında güldüm” diye konuştu.
32 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti:
“Benim tepkimi görür görmez, yaptıkları şeyin üzerimde hiçbir etkisi olmadığını anladılar ve beni alkışlamaya, bana tezahürat yapmaya başladılar. Onlara meydan okuyabilir ya da bir şekilde maçı durdurtabilirdim. Ancak sahadaki oyunumdan keyif alıyordum. Güçlü olduğumu ve destekledikleri takımın işini zorlaştırdığımı hissediyordum. Beni işimden alıkoymalarına, negatif reaksiyonla beni bozmalarına izin vermek istemedim.”
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