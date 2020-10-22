Trabzonsporlu taraftarların 'stat' isyanı

22 Ekim 2020 Perşembe, 17:22

Kent içindeki Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Akyazı Spor Kompleksi'nin projede bulunan bölümlerinin tamamlanmaması ve projeden vazgeçildiği iddiaaları tepkiye neden oldu. Dolgu alana yapılan stadyumun yanında yer alması gereken bölümlerin inşaatına bile başlanmazken, bozuk havalarda stadın bazı bölümleri ve soyunma odaları sular altında kalıyor. Taraftarlar ise stat projesinin tamamlanmasını istiyor. Yönetimin bu konuda sessiz kalması ise başka bir sıkıntı.

Gazeteci Hasan Al'ın gündeme getirdiği stat konusu taraftarlar arasında tepkiye yol açmış durumda. Hasal Al, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "AK Parti bir sönüzünüzü de tutun. Akyazı'ya vaad ettiğiniz spor kompleksini yapın. Bir stat yaptınız, projeden vaz geçtiniz, stadın yanına şehir hastanesi temeli attınız.."