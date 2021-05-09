Trabzonspor'un Avcı ile bileği bükülmüyor
Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 30 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.
4. SIRAYI GARANTİLEDİ
Trabzonspor, Antalyaspor galibiyetiyle ligde 4. sırayı garantiledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldiğinde 17. sırada devraldığı bordo-mavili takımı 4. sıraya taşıdı. 30 maçta 61 puan toplayan bordo-mavililer, 38 maç sonunda 67 puanla ligde 4. sırayı garantileyerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
DEPLASMANDA AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyetini kendi sahasında aldı. Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1'lik sonuçla yenildi. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.
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