Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde Molde ile eşleşti
Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Norveç ligi takımlarından Molde oldu.
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.
Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.
İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Video Haberler
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
- Daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler
- Evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
- Sıcak havada maske takmanın formülü
- Yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
- Mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldular
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay felç geçirdi
- YKS'de vahim tablo ortaya çıktı
- Manavgat'taki yangının çıkış anını anlattı, isyan etti
- Ziraat Bankası'na 'olası kısıtlamalar' yolda
- MSB’den ‘Cübbeli Amiral’ açıklaması
- 'Kılıçdaroğlu adaylık için 2 isimle görüşüyor' iddiası
- Memlekette iyi şeyler de oluyor
- Manavgat'ta yangından iki gün önce ihale
- Aksoy Araştırma son anketini Cumhuriyet TV'de açıkladı
- Nurcu rektörden Atatürk'e hakaret