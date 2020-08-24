Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı
Trabzonspor'un Süper Lig 2020 - 2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.
Trabzonspor'un Süper Lig 2020 - 2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.
Buna göre Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
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