Trabzonspor'un yeni sezon forması sızdı!

28 Temmuz 2020 Salı, 15:10

Kupa finali için Trabzon'dan İstanbul'a hareket eden Trabzonspor kafilesinde sporcuların üzerindeki yeni sezon ürünleri dikkat çekerken bordo mavililerin yeni sezonda giyeceği iddia çubuklu forma sosyal medyaya sızdı. Bazı sosyal paylaşım sitelerinde satışa çıkartılan forma şöyle:

Öte yandan bordo mavili ekibin yarın akşam Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası finaline, yeni formasıyla çıkacağı öğrenildi.