Trafikten kaçmak için karayolunda tehlikeye davetiye çıkardılar

04 Mayıs 2021 Salı, 15:15

Tam kapanmayla birlikte Merter D-100 Karayolu Edirne istikametinde polis ekipleri uygulama yaptı. Kara yolunda oluşan yoğunluk Cevizlibağ’a kadar uzandı.

Trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler ise araçlarıyla geri giderek, yan yola girmeye çalıştı. Ancak diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücülerin trafikteki tehlikeli hareketleri, kameralara yansıdı.







