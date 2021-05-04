Trafikten kaçmak için karayolunda tehlikeye davetiye çıkardılar

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, polis ekiplerince yapılan uygulama nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, araçlarıyla geri giderek, diğer sürücüleri tehlikeye attı.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 15:15
Trafikten kaçmak için karayolunda tehlikeye davetiye çıkardılar
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Tam kapanmayla birlikte Merter D-100 Karayolu Edirne istikametinde polis ekipleri uygulama yaptı. Kara yolunda oluşan yoğunluk Cevizlibağ’a kadar uzandı.

Trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler ise araçlarıyla geri giderek, yan yola girmeye çalıştı. Ancak diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.  Sürücülerin trafikteki tehlikeli hareketleri, kameralara yansıdı.  




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