Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Bursa'da, dedesinin kullandığı traktörden düşen ve dedesinin fark edemeyerek üzerinden geçtiği torun ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşen ve dedesinin fark edemeyerek üzerinden geçtiği torun ağır yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Karakadı Mahallesi'nde bulunan bir şeftali bahçesinde meydana geldi. İ.S. (61) 03 DK 423 plakalı traktörüyle bahçe içerisinde ilerlediği sırada yanında oturan torunu B.S. (12) yere düştü. Dede, düştüğünü fark etmediği torununun üzerinden traktör ile geçti. Üzerinden traktör tekerleğinin geçmesiyle çığlık atan çocuğu duyan dedesi, aniden frene bastı ve yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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