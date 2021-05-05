Tramvayın önüne atlayan Abdullah Mayadağlı yaşamına son verdi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:11

Olay dün Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Durakta bekleyen 43 yaşındaki Abdullah Mayadağlı, tramvay geldiği sırada raylara atladı. Tramvayın altında kalan kişiyi görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri tramvayın altında kalan Mayadağlı'yı kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılan Abdullah Mayadağlı ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mayadağlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.