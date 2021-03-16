Trans birey cinayetinde 3 tutuklama
İzmir'in Bornova ilçesinde, "Mira Güneş" adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Olay, geçen perşembe saat 23.45 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. "Mira Güneş" adını kullanan trans birey Kadir Yüksel’in 4'üncü katta oturduğu dairenin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmesi üzerine aparman sakinleri durumu, Yüksel’in yakınlarına bildirdi. Daireye giren yakınları, Yüksel’in çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.
Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, olaya karıştıkları ileri sürülen S.G, M.İ, T.T. ve L.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ifadede Yüksel ile tartıştıktan sonra kavga ettiklerini, başına darbe alan Yüksel'in öldüğünü söyledikleri öğrenildi. Ekniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, M.İ ve T.T. tutuklandı, L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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