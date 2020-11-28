Tribünde Erdoğan'ın 'mesajı'!
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının tribünlerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMM (Temizlik, maske, mesafe) pankartı açıldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının tribünlerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMM (Temizlik, maske, mesafe) pankartı açıldı. Pankarttaki dev boyutlardaki Erdoğan fotoğrafı dikkat çekti.
Rize'deki muhalefet temsilcileri bu duruma tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tribünlere seyirci alınmayacağını duyurmasına karşın VIP'teki kalabalık dikkat çekti, tezahüratlar da TV'ye yansıdı.
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