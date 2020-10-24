TRT ekranında Cumhurbaşkanı konuşurken ekranda "ööööööiiiiiilllll" yazısı belirdi
TRT Haber’de dün gece yayınlanan 'Gece Bakışı' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren yazı dikkat çekti. TRT yazıyla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama yaptı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TRT Haber’de dün gece yayınlanan 'Gece Bakışı' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren yazı dikkat çekti.
ODA TV'nin haberine göre programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalara yer verildi. Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında TRT ekranında “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifadenin yer alması görenleri şaşırttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Medyamız bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" demesinin ardından ekrana yansıyan yazı, bilinçli olarak mı yazıldı yoksa bir editör hatası mı merak konusu oldu.
İşte TRT ekranlarına yansıyon o yazı
TRT, ilk önce Odatv'nin duyurduğu haberin ardından açıklama yaptı.
TRT'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır.
Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır.
Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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