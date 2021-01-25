TRT tepkilerin ardından ilk Uğur Mumcu videosunu yükledi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 14:56

Gazeteci Emre Kızılkaya Journo.com.tr'de yayınlanan yazısında katledilen yazarımız Uğur Mumcu'nun katıldığı programların TRT arşivinden silindiğini açıklamıştı. Kızılkaya, TRT'nin Mumcu'nun programlarının yerine Hülya Koçyiğit ve Alev Alatlı gibi isimlerin videolarının konulduğunu yazmıştı.

Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, skandalın ortaya çıkması ardından yaptığı Twitter paylaşımından TRT’den cevap beklediğini söylemişti.

Tepkilerin büyümesi üzerine TRT'den “Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İzle’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır” açıklaması yapılmıştı.

TRT, bugün videolardan birini www.trtizle.com sitesine yükledi.

1979 yılında Emre Kongar‘ın sunuculuğunu yaptığı Ayın Getirdikleri programının 35 dakikalık bölümünde; Uğur Mumcu ve Ergun Özbudun konuk ediliyor.