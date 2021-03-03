TRT'de yeni logolar dönemi başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yeni logolarını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 14:30
TRT'de yeni logolar dönemi başladı
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1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla TRT'de yeni logo dönemi başladı. Bu bağlamda logolarını tanıtan TRT, çatı marka ve kanallarında yeni logoyu kullanacak.

TRT'nin yeni logoları şöyle:


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