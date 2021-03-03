TRT'de yeni logolar dönemi başladı
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yeni logolarını tanıttı.
1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla TRT'de yeni logo dönemi başladı. Bu bağlamda logolarını tanıtan TRT, çatı marka ve kanallarında yeni logoyu kullanacak.
TRT'nin yeni logoları şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor
Video Haberler
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Korkutan Covid-19 uyarısı: Diğer şehirlere yayılabilir
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
- Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı
- Boş yolda çukura düştü, polise böyle direndi
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor