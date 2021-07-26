TRT'nin Harbiye'deki radyoevi otel olacak iddiası

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:30

İlgezdi, deprem güçlendirmesi gerekçesiyle boşaltılan TRT'nin Harbiye'deki radyoevi ve Ulus'taki yerleşkesinin ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

'GEÇİCİ SÜREYLE KİRALANMIŞTIR'

Oktay, önergeye; “Personelin söz konusu binalarda istihdam edilemeyeceği anlaşıldığından Ayazağa semtinde bulunan ve iç donanımı daha önceden televizyon yayıncılığı için tasarlanmış olan taşınmaz, geçici süreyle kiralanmıştır” yanıtını verdi.

ISRARLI SORULARA RAĞMEN VERİLMEYEN YANIT

Ancak, Akkuş İlgezdi’nin “TRT binalara tekrar dönecek mi” sorusu yanıtsız kaldı. İlgezdi, "Ortaköy binası da deprem bahanesiyle boşaltılmıştı sonra satılarak otel oldu. Soru önergemdeki ısrarlı sorulara rağmen verilmeyen yanıt, müzik tarihimizin en önemli binalarından Harbiye Radyoevi'nin de akıbetinin TRT Ortaköy binalarına döneceğini ortaya koyuyor" dedi.

'OTEL OLMASI İÇİN ÖZELLEŞTİRİLECEK'

İlgezdi, "TRT aynı zamanda Çekmeköy'de bir yer aldı ve tüm birimleri buraya taşımak için hazırlık yapıyor. Ülkemizin müzik tarihinin en önemli binalarından Harbiye maalesef diğer önemli binalar gibi ya Cumhurbaşkanlığına tahsis edilecek ya da otel olması için özelleştirilecek" değerlendirmesini yaptı.