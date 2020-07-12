Trump: ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin NATO ile ilişkisine değinerek, “ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor” dedi
ABD Başkanı Donald Trump, NATO hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin NATO ile olan ilişkisine değinen Trump, “ABD, NATO'dan ayrılmak istemiyor” ifadelerini kullandı.
ABD'nin müttefiklerinin NATO’ya olan paylarını ödemek zorunda olduklarını belirten Trump, “Üye ülkelerin adil olarak paylarını ödemelerini istiyorum. Neredeyse hiçbir şey ödemeyen bazı ülkeler vardı ve şimdi ödüyorlar. Bana o büyük soruyu sordular. NATO’dan çıkar mısın? Ben de 'Evet gidecektim' dedim. Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler hala ödeme yapmayacaklardı” ifadelerini kullandı.
Birgün'de yer alan habere göre Trump, NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarının NATO taahhütleri kapsamında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si olduğunu fakat bunun yeterli olmadığını söyledi.
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni çıkardığı kitapta Trump'ın 2018 NATO zirvesinde NATO’dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti.
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