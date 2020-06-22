Trump, başarısız mitingin ardından derbeder oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tulsa'daki mitinginden dönüşünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.
Oklahoma'dan Maryland'e uçan, oradan da Beyaz Saray'a giden ABD liderinin helikopterden başkanlık konutuna yürürken kravatı ile gömleğinin bazı düğmelerinin açık olduğu ve suratında memnuniyetsiz bir surat olduğu görüldü. Trump'ın elinde, "Amerika'yı Tekrar Muhteşem Yapın" şapkası vardı
T24'ün haberine göre, ABD Başkan Trump'ın Koronavirüs salgınının ülkesini vurmasından bu yana düzenlediği ilk miting, sağlık endişeleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Trump kampanyası mitinge gelmek için bir milyon kişinin başvuruda bulunduğunu açıklarken cumartesi günü stadyumun büyük bölümünün boş kalması tartışma konusu olmuştu.
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