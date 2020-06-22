Trump, başarısız mitingin ardından derbeder oldu

22 Haziran 2020 Pazartesi, 16:22

Oklahoma'dan Maryland'e uçan, oradan da Beyaz Saray'a giden ABD liderinin helikopterden başkanlık konutuna yürürken kravatı ile gömleğinin bazı düğmelerinin açık olduğu ve suratında memnuniyetsiz bir surat olduğu görüldü. Trump'ın elinde, "Amerika'yı Tekrar Muhteşem Yapın" şapkası vardı