Trump konuşurken televizyonlar yayını kesti

06 Kasım 2020 Cuma, 13:19

ABD Başkanı Donald Trump, tahminlere göre Demokratların adayı Joe Biden'ın önde götürdüğü seçimlerde "hile" yapıldığını öne sürdü. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında "Seçimleri çalmaya çalışıyorlar" dedi. MSNBC, ABC, CBS, CNBC ve NBC kanalları, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Donald Trump'ın açıklamalarını yarıda kesti.

MSNBC: SÖYLEDİKLERİ GERÇEĞE DAYANMIYOR

Başkan 16 dakikalık konuşmasında bu iddialarını sıralarken, MSNBC kanalı yayını yarıda kesti. Kanalın sunucusu Brian Williams, "Burada yeniden, sadece ABD Başkanı'nı yarıda kestiğimiz değil, aynı zamanda onu düzelttiğimiz, tuhaf bir pozisyondayız" dedi. Williams, "Söyledikleri gerçeğe dayanmıyor ve bu, ülkemizin bulunduğu noktada tehlikeli" diye konuştu.

CNBC: KANIT YOK

CNBC kanalında Trump'ı yayından alan sunucu Shep Smith de, "Bunu kesiyoruz çünkü ABD Başkanı'nın söylediklerinin büyük kısmı kesinlikle doğru değil. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz çünkü doğru değil" dedi. Smith, "Burada sadece laflar var, gerçek yok" diyerek Trump'ın bazı oyların yasadışı olduğuna dair iddialarına hiçbir kanıt sunmadığını ısrarla vurguladı.

CNN: TERS DÖNMÜŞ KAPLUMBAĞA

CNN'in ünlü sunucusu Anderson Cooper ise en sert eleştirilerden birini getirdi: "Bu, dünyadaki en güçlü insan olan ABD Başkanı. Ve onu, sıcak güneşin altında ters dönmüş şekilde kıvranan obez bir kaplumbağa gibi, vaktinin dolduğunu idrak ederken görüyoruz."