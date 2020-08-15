Trump ve Macron’un gündeminde Doğu Akdeniz var

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:01

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki farklılıkları çözmenin tek yolu olarak diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Macron'un Trump'ı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmadan dolayı kutladığı belirtilen açıklamada Trump'ın ayrıca Lübnan'da 'reform, şeffaflık ve hesap verilebilirlik' ihtiyacı olduğunu vurguladığı bildirildi.

Macron ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı Donald Trump ile Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan'daki durum hakkında konuştum. Aynı görüşleri paylaşıyoruz. Bölgede barış ve güvenlik ortak menfaatimizdir, bunu sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.



