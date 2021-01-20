Trump, yerini bıraktığı Biden için Oval Ofis'e not bıraktı
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, bugün görevi kendisinden devralacak seçilmiş Başkan Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı. Notun içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD, bugün Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları da belli oldu.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de selefi Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.
Trump, Biden'ın yemin törenine katılmamış ve sabah erken Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçmişti.
Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46. başkanı olacak.
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