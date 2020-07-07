Trump’a rakip olacağını duyurdu

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Trump’a rakip olmaya hazırlanan 43 yaşındaki West, seçimlere sadece dört ay kalmasına rağmen Federal Seçim Komisyonu’na kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırmasının ardından West’in bir kampanya platformu sunması ve kasımdaki seçimde bağımsız aday olarak oy pusulasına girebilmesi için binlerce seçmen imzası toplaması gerekiyor. Hâlâ kayıt şansı bulunan West, son başvuru tarihleri temmuz ayı içinde dolan Florida, Güney Carolina, Missouri, Michigan ve Colorado gibi eyaletlere kayıt yaptırabilir. West’in 3 Kasım’daki seçime adaylığını açıklamasının ardından birçok hayranı rap’çiye destek verirken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk da bu hamleyi desteklediğini duyurmuştu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaşmıştı. Kim Kardashian da eşinin, adaylığını duyurduğu sosyal medya mesajına ABD bayrağı emojisi koyarak paylaşmış ve West’e desteğini göstermişti.