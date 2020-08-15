Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ‘başarısızlığı’ kabul etti

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:48

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Fox News'e yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi desteklemeyi reddetmesinin ‘hayal kırıklığı yarattığını ama şaşırtmadığını’ belirterek, "Bugün kaybettik, ancak henüz bitmedi" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD'nin İran’a silah ambargosunu genişletme girişiminin başarısız olduğunu belirterek, ABD'nin oylamanın sonucunu önceden tahmin ettiğini, ancak yine de tutumunu sürdürdüğünü kaydetti.



