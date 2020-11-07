Trump'tan "Ben kazandım" açıklaması

07 Kasım 2020 Cumartesi, 20:12

Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığı esnada resmi kaynaklar seçim sonuçlarını henüz açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

Öte yandan, Trump'ın seçim kampanyası koordinasyon grubu bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak. Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti. Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.

"TRUMP: "HENÜZ BİTMEDİ"

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." dedi.