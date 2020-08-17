Trump'tan Erdoğan açıklaması
Trump, "Dünya liderleri beni arayıp Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkından gelmemi istedi" dedi. ABD Başkanı liderlerin Erdoğan için kendisine "sadece senin sözünü dinler" dediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.
Fox News'e konuşan Trump, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını savunurken bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığı iddiasına dayandırdı.
"ERDOĞAN BENİ DİNLİYOR"
Trump, Erdoğan'a ilişkin "Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. 'Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun' ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!