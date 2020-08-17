Trump'tan Erdoğan açıklaması

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:28

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Fox News'e konuşan Trump, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde rakibi olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve uygun olmadığını savunurken bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitede olmadığı iddiasına dayandırdı.

"ERDOĞAN BENİ DİNLİYOR"

Trump, Erdoğan'a ilişkin "Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki "O bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor. Bu ABD yüzünden mi diye sordum. 'Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Tek dinleyeceği kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun' ki bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor." ifadelerini kullandı.