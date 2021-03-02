Truva kuşağı yakınında kuyrukluyıldız tespit edildi

02 Mart 2021 Salı, 09:32

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, Truva ismi verilen bu asteroit kuşağının çevresinde daha önce hiç kuyrukluyıldız saptanmamıştı. Bu kuşaktaki asteroitler, Jüpiter'in kütle çekim etkisi tarafından kontrol ediliyor ve sistemdeki diğer gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bilim insanları, yeni keşifle birlikte Truvalılara katılan kuyrukluyıldıza LD2 ismini veriyor. Hubble'ın görüntülediği bu gökcisminin aslında iki yıl önce Jüpiter'in yörüngesine girerek gezegene yaklaştığı, sonrasında da gaz devi tarafından Truva asteroitlerine doğru itildiği düşünülüyor.

Bu gök cismi ilk olarak Haziran 2019'da, Hawaii Üniversitesi'nin geliştirdiği ve NASA'nın finanse ettiği Asteroid Karasal Etkili Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından keşfedilmişti. Yeni araştırma ise bu gök cisminin Güneş Sistemi'ndeki özel konumunu gözler önüne serdi.

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, konuyla iligli şu ifadeler yer aldı:

Dev gezegenler arasında yörüngelenen kuyukluyıldız benzeri nesne, Güneş'e doğru epey yol aldıktan sonra bir park yeri buldu. Nesne, Jüpiter'in yanındaki eski asteroit ailesinin yanına yerleşti. Ve bu sayede Truva nüfusunun yakınında ilk kez kuyrukluyıldız tespit edilmiş oldu. Bu beklenmedik ziyaretçi, Jüpiter ve Neptün arasında bulunan bir buzlu cisim sınıfına ait. 'İki cinsliler' diye adlandırılan bu cisimler, Güneş'e yaklaştıkça aktif hale gelir ve kuyrukluyıldız sınıfına yaklaşır.

Gök cismiyle ilgili ayrıntıların paylaşıldığı The Astronomical Journal isimli hakemli dergide yayımlanan makalenin yazarlarından ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Carey Lisse, keşifle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

İşin güzel yanı Jüpiter'in bu nesneyi savurduğunu ve yörüngesini değiştirip iç sisteme dahil ettiğini keşfetmemiz. Jüpiter, yörüngesi değişip iç sisteme giren kuyruklu yıldızları adeta kontrol ediyor.

Bilim insanları aynı zamanda gizemli kuyrukluyıldızın akıbetine dair tahminler de oluşturdu. Kuyrukluyıldızın gelecekteki hareketlerini simüle eden araştırmacılar, nesnenin yaklaşık 500 bin yıl içinde Güneş Sistemi'nden çıkacağını düşünüyor.