TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2020 Perşembe, 22:22
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