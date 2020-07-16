TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin 55 olan rütbe yaş haddi 60 yaşına kadar uzatılabilecek.
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