TSK, Yunanistan sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıyor

05 Eylül 2020 Cumartesi, 16:58

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuşlandırılmış askeri araçlar sevkiyat yapıyor. Yaklaşık 40 tank yüklü iki TIR konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı. Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.