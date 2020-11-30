TSK'den Azerbaycan ordusuna destek
Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından mayın/EYP temizliği yapılıp Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."
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