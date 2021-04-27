TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ökten'den kritik uyarı: Yeni vakalar gelmese de ölümler devam eder

27 Nisan 2021 Salı, 11:28

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre; Türkiye'de günlük vaka sayıları düşüyor. Ancak düşüşü, test sayısının da azalmasına bağlayan TTB 2. Başkanı Doç. Dr Ökten, vaka sayısındaki düşüşün yanlış bir algıya yol açtığını vurguladı.

Birgün gazetesinin aktardığı habere göre Ökten, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle test sayılarının düşmüş olabileceğini belirtti.

"NİTELİKLİ BİR FİLYASYONDAN SÖZ EDEMİYORUZ"



Doç. Dr. Ökten, birçok ülkenin aksine 'Türkiye’de testlerin başvuru üzerine yapıldığını' belirterek, "Yalnızca test için talepte bulunanlar test olabiliyor hatta onların da önemli bir bölümü test yaptıramıyor. Tüm temaslılara test yapılması gerek ama bu da yapılmıyor. Nitelikli bir filyasyondan söz edemiyoruz" diye konuştu.

"FİLYASYON ORANI KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



Günlük koronavirüs tablosundaki filyasyon oranı yüzde 99.9 ancak Doç. Dr. Ökten, bu oranın kesinlikle gerçeği yansıtmadığı görüşünde.

Filyasyon ekiplerinin sayısının çok azaltıldığını belirten Ökten, sözlerini şöyle tamamladı: Ekipler vakalara yetişemiyor, yalnızca evlere gidip ilaç bırakıp çıkıyorlar. Devlet test konusunda irade koymalı. Özellikle yoğunluğun olduğu işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda, sağlık hizmetine erişemeyen yoksulların, işsizlerin yaşadığı yerlerde filyasyon ve test uygulaması artırılmalı. Bir evde pozitif vaka varsa tüm hane halkına test yapılmalı. Semptomsuz olduğu için saptayamadığınız vakalar başlıca bulaş kaynağı.