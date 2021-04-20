TTB, ‘Pandemi Çalışma Grubu’ kurdu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 İzleme Kurulu’nun ‘Pandemi Çalışma Grubu’na dönüştürüldüğünü açıkladı.
Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlara ilişkin önemli tespit ve önerilerde bulunan TTB, ‘Pandemi Çalışma Grubu’nun kurulduğunu duyurdu.
TTB'nin açıklamasında Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren bilimsel birikimlerini aktaran 'Covid-19 İzleme Kurulu' üyelerine teşekkür edildi. TTB'nin açıklamasında, “Bu pandeminin ilk ve son olmadığı, pandemilerle daha çok yüzleşeceğimiz gerçeği ve sürecin Covid-19 virüsü ile sınırlı kalmayacağının farkındalığıyla; Covid-19 İzleme Kurulumuzu, Pandemi Çalışma Grubu olarak yeniden organize ettiğimizi, yeni katılan üyelerimizle birlikte bu süreçte kamuoyunu aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi sürdürmenin yanı sıra yeni pandemileri engellemek ve engelleyemediklerimize hazırlıklar yapma sorumluluğumuz ile çalışacağımızı bildiriyoruz” ifadeleri kullandı.
TTB’nin oluşturduğu ‘Pandemi Çalışma Grubu’nda yer alan hekimler ve uzmanlık alanları şöyle:
Aslı Davas, Halk Sağlığı Uzmanı
Feride Aksu, Halk Sağlığı Uzmanı
Mehmet Zencir, Halk Sağlığı Uzmanı
Nasır Nesanır, Halk Sağlığı Uzmanı
Tayyar Şaşmaz, Halk Sağlığı Uzmanı
Tomris Cesuroğlu, Halk Sağlığı Uzmanı
Esin Şenol, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Levent Akyıldız, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Lütfü Telci, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Melek Demir, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Oğuz Kılınç, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Özgür Karcıoğlu, Acil Tıp Uzmanı
Serkan Yılmaz, Acil Tıp Uzmanı
Ümit Yaşar Öztoprak, Aile Hekimi
Çağhan Kızıl, Sinirbilim ve Genetik Uzmanı
Ersin Yarış, Farmakolog
Meram Can Saka, Psikiyatri
Murat Civaner, Tıp Tarihi ve Etik
Kubilay Yalçınkaya, Çevre Sağlık Teknisyeni
Aslı Odman, Sosyal Bilim Uzmanı
Dinçer Demirkent, Anayasa Hukukçusu
Ecehan Balta, Siyaset Bilimi
Nilgün Toker, Siyaset Felsefecisi
Güçlü Yaman, Yazılım
Sinan Adıyaman, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Şebnem Korur Fincancı, Adli Tıp Uzmanı
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