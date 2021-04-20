TTB, ‘Pandemi Çalışma Grubu’ kurdu

20 Nisan 2021 Salı, 10:17

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlara ilişkin önemli tespit ve önerilerde bulunan TTB, ‘Pandemi Çalışma Grubu’nun kurulduğunu duyurdu.

TTB'nin açıklamasında Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren bilimsel birikimlerini aktaran 'Covid-19 İzleme Kurulu' üyelerine teşekkür edildi. TTB'nin açıklamasında, “Bu pandeminin ilk ve son olmadığı, pandemilerle daha çok yüzleşeceğimiz gerçeği ve sürecin Covid-19 virüsü ile sınırlı kalmayacağının farkındalığıyla; Covid-19 İzleme Kurulumuzu, Pandemi Çalışma Grubu olarak yeniden organize ettiğimizi, yeni katılan üyelerimizle birlikte bu süreçte kamuoyunu aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi sürdürmenin yanı sıra yeni pandemileri engellemek ve engelleyemediklerimize hazırlıklar yapma sorumluluğumuz ile çalışacağımızı bildiriyoruz” ifadeleri kullandı.

TTB’nin oluşturduğu ‘Pandemi Çalışma Grubu’nda yer alan hekimler ve uzmanlık alanları şöyle: