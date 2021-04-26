Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayılarındaki düşüş devam ediyor!

26 Nisan 2021 Pazartesi, 18:47

Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 600 bini aştı.

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Türkiye'nin 26 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: