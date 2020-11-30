TTB: Bir haftada 20 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

30 Kasım 2020 Pazartesi, 10:20

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir haftada 20 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, “Şeffaflıktan, aklın ve bilimin kılavuzluğundan uzak politikalar nedeniyle her geçen gün, her geçen dakika ölüyoruz. 1 haftada 20 sağlık çalışanını Kovid-19 nedeniyle yitirdik…” denildi.

İşte son 1 haftada yaşamını yitiren sağlık emekçileri:

Hasan Yücel, Ayhan Ulubelen, Yalçınkaya Varol, Ferhat Ekinci, Cuma Kaşık, Yakup Tunga, İlhan Sarohan, Erhan Yüksel, Süleyman Gökdemir, Erkan Özkan, Hasan Özışık, Hakan Arkun, Hüseyin Süyür, Mehmet Say, Kahraman Pehlivan, Ömer Akalın, Hasan Baştuğ, Yılmaz Tarancı, Enver Özçoban, Atila Ada.

TTB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19’un meslek hastalığı sayılması çağrısını da yineledi.



















