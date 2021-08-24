TTB bir kez daha Sağlık Bakanlığı’ndan randevu istedi

24 Ağustos 2021 Salı, 13:48

Türk Tabipleri Birliği (TTB),COVID-19 pandemisinin seyri ile artan kaygılara ve dördüncü doz aşı randevularının yarattığı kafa karışıklıklarına ilişkin 16 Ağustos 2021 günü Sağlık Bakanlığına iki yazı yazdı ve bir kez daha randevu talep etti.

Bakanlığa yazılan ilk yazıda günlük vaka sayılarının yirmi binleri aştığı, can kayıplarının yüzlü sayılara ulaştığı, Delta varyantının tüm topluma yayıldığı, okulların açılmasına sayılı gün kaldığı ve göçmen aşılamalarındaki belirsizliklerin sürdüğü koşulların toplum sağlığı için duyulan kaygıları artırdığı belirtildi. TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolunun sel bölgelerinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına yönelik hazırladığı bilgi notunun tüm meslektaşlara ulaştırılması gerektiğinin de kaydedildiği yazıda, TTB Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanından bir randevu talep edildi.

DÖRDÜNCÜ DOZ TEREDDÜDÜ

Bakanlığa yazılan ikinci yazıda ise iki doz inaktif aşının ardından bir doz mRNA aşısı yaptıran sağlık çalışanlarına ve öncelikli gruplara tercihen dördüncü doz aşı randevusu tanımlanması kararının bilimsel veriler sunulmadan alınmasının aşı tereddüdünü artırdığına dikkat çekildi. Yazıda, yürütülen çalışmalarda elde edilen sonuçların ayrıntılı ve şeffaf bir biçimde TTB ve kamuoyu ile paylaşılması istendi.















