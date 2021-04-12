TTB İzleme Kurulu Üyesi isyan etti: Sona geldik...

12 Nisan 2021 Pazartesi, 16:53

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hey millet duyun: Yetişemiyoruz: ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara ye-ti-şe-mi-yo-ruz. Yatak yok; yatması gereken hastalar ayakta tedavide orada burada yatak arayıp bulamamaktan, yatması gereken hastalara ayaktan tedavi vermekten tükendik. Sona geldik"