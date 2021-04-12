TTB İzleme Kurulu Üyesi isyan etti: Sona geldik...
TTB İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hey millet duyun: Yetişemiyoruz, sona geldik" ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hey millet duyun: Yetişemiyoruz: ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara ye-ti-şe-mi-yo-ruz. Yatak yok; yatması gereken hastalar ayakta tedavide orada burada yatak arayıp bulamamaktan, yatması gereken hastalara ayaktan tedavi vermekten tükendik. Sona geldik"
Heyyy millet duyun:— Osman Elbek (@osmanelbek) April 12, 2021
Yetişemiyoruz: ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara
ye-ti-şe-mi-yo-ruz
Yatak yok; yatması gereken hastalar ayakta tedavide
Orada burada yatak arayıp bulamamaktan
Yatması gereken hastalara ayaktan tedavi vermekten
Tükendik
Sona geldik!
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