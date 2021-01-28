TTB: Yüzde 10-15 oranında sağlık çalışanı hala aşılanmadı

28 Ocak 2021 Perşembe, 16:02

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sağlık Bakanlığı'na hitaben kamuoyuna açık bir mektup yayınladı.

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarına, ilk ve öncelikli olarak aşı uygulanmaya başlanmıştır" denilen mektupta hala yaklaşık %10-15 oranında sağlık çalışanın ilk etapta aşılanmamış olduğu ifade edildi.

Aşı yapılmayan bu gruplara ilişkin ise, "Emekli ve fiilen çalışmayan hekimler aşılanamayan gruplar içindeyken daha sonra aşılanacak gruplar arasına dahil edilmiş ancak tüm tıp öğrencileri, sağlık öğrencileri ve pandemi döneminde fiilen çalışmayan sağlık çalışanları kapsama alınmamıştır" bilgisine yer verildi.

Mektupra Bakanlıktan, "Bu durumun en kısa sürede düzeltilerek pandemiyle mücadelenin olmazsa olmazı sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli, talep eden tüm sağlık çalışanları bekletilmeden aşılanmalıdır" talebinde de bulunuldu.

Mektubun tamamı şöyle: