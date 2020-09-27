TTB’de yeni yönetim belirlendi

27 Eylül 2020 Pazar, 18:45

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72’nci Büyük Kongresi’nde bugün Merkez Konsey seçimleri yapıldı. Seçimde iki liste yarıştı. Merkez Konsey Başkanlığı’na adaylığını koyan Şebnem Korur Fincancı’nın listesindeki isimler yönetime girdi.

Merkez Konsey için 481 delegeden 308’i oy kullandı. 5 oy geçersiz sayıldı.

Merkez Konseyde 243 olan en çok oyu İbrahim Akkurt aldı. Ali İhsan Ökten 242, Vedat Bulut 241 oy, Çiğdem Aslan 240, Halis Yerlikaya 238 oy, Meltem Günbeyi 237 oy, Deniz Erdoğdu 234 oy, Alican Bahadır 232 oy, Kazım Doğan Eroğulları 232 oy, Onur Naci Karahancı 230 oy, Şebnem Korur Fincancı 229 oy ile Akkurt’u takip etti.

Yüksek Onur Kurulu sonucu ise şöyle: Mehmet Sezai Berber 246 oy, Mustafa Taner Gören 245 oy, Naki Bulut 243 oy, Şeyhmus Gökalp 238 oy, Ömer Özkan Özdemir 238 oy, Irmak Saraç 242 oy, Lale Tırtıl 243 oy, Hasan Yıldıray Orhon 237 oy, Hafize Öztürk Türkmen 237 oy.

Denetleme Kurulu sonucu: Nilay Etiler Lordoğlu 250 oy, Filiz Ak Azar 243 oy, Fırat Erkmen 238 oy.

Merkez Konsey toplantısının ardından yeni başkan belirlenecek.

Merkez Konsey Başkanlığı için adaylığını koyan Şebnem Korur Fincancı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Tabipleri Birliği’nde bir devamlılık var çünkü bu demokratik kitle örgütü, bir meslek örgütü. Genel olarak sağlık ortamına ilişkin yaşanan sorunların hem toplumda görünür kılınmasını sağlamak ve çözüm üretmek konusunda bir kararlılığı, sorumluluğu var.

'ONLARIN DEVAMINDA BENZER BİR TUTUM ALACAĞIZ'

Biz tabii bu sorunlarına yaklaşırken özellikle kamucu bir perspektiften, herkesin eşit ulaşılabilir sağlık hizmetinden yaklaşıyoruz. Bununla birlikte sahada, her alanda yaşanan sorunlara da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bundan önceki yönetimdeki arkadaşlar da benzer bir yaklaşım sergiliyordu. Biz de onların devamında benzer bir tutum alacağız.

HER ZAMAN SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİNE MÜDAHİL OLMUŞTUR'

Sağlığın çok boyutu var. Sağlık sadece bedenimizin iyilik hali değil biyo psiko sosyal ve politik bir varlık insan. Dolayısıyla hem biyolojik hem sosyal hem psikolojik hem de politik iyilik halini sağlamak gerekiyor. TTB, her zaman bu alanların tamamını, sağlığın tüm bu belirleyicilerine müdahil olmuştur. Bundan sonra da müdahil olmaya devam edecektir."