TTB'den Dr. Tomris Cesuroğlu: Asıl risk sonbaharda

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:51

Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu ile Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi de olan Dr. Tomris Cesuroğlu, "Bu yaz çok sivri pikler beklemediğini" ancak esas riskin sonbaharda olduğunu söyledi.

Birgün'den İsmail Arı'nın sorularını yanıtlayan Cesuroğlu, “Salgın yönetimi böyle devam ederse 2021 sonbaharı 2020’den çok farklı olmayacak gibi duruyor. Türkiye Kuzey yarıküredeki OECD ülkeleri arasında ilkokulları açık ara ile en uzun süre kapalı tutan ülke. Düğünlere, kongrelere, toplu açılışlara devam ederken, AVM’ler, restoranlar, fabrikalar ve iş yerlerini açık tutarken okulları kapatarak pandemi yönetmeye çalışan başka bir ülke yok dünyada. Filyasyon ise kısa sürede evlere ilaç dağıtım sistemine dönüştü” dedi.

'SALGIN YAPAY GÜNDEM İLE YÖNETİLDİ'

Pandemide çok sayıda hata yapıldığını aktaran Dr. Tomris Cesuroğlu, salgının yapay gündemlerle yönetildiğini belirtti.

"Salgın döneminde yapılan yanlışlar nelerdir? Hangi hatanın sonucu ne oldu?" sorusu yöneltilen Cesuroğlu, şu yanıtı verdi: