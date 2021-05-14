'Tam kapanma' manzaraları: Trabzon'da izinli, mesafesiz, kitlesel yürüyüş
'Tam kapanma'da Trabzon'da AKP'li milletvekillerinin de katılımıyla yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yürüyüş düzenledi.
'Tam kapanma' süreci kapsamında alınan tedbirler henüz devam ederken yüzlerce kişiyi bir araya getiren toplanmalar devam ediyor.
Trabzon'da 'Kudüs Dayanışma Platformu' çatısı altındaki kuruluşların çağrısıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Valilik izniyle yapılan eylemde, Yavuz Selim Bulvarı'ndaki Gülbahar Hatun Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerinde Filistin ile Türk bayrakları ile "Müslümanlar birleşin!" yazılı dövizlerle İskenderpaşa Camisi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Sosyal mesafe kurallarına riayet edilmeyen yürüyüşün sonunda bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılan grup daha sonra Filistin halkı için dua etti.
Basın açıklamasına AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı MuratZorluoğlu, AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.
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