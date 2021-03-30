TTB'den 'kırmızı harita' tepkisi: 10 maddede gördüklerimiz

30 Mart 2021 Salı, 15:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kırımızı il' sayısının 17'den 58'e çıktığı ve radikal kararların bu illerde uygulanacağını açıkladı.

Kırmızı il sayısının kısa sürede 17'den 58'e yükselmesine tepkiler sürerken salgının başından itibaren iktidarın yanlış politikalarını dile eleştiren TTB'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Salgın yönetiminde başından itibaren yaşanan yanlışları 10 madde ile açıklayan TTB'den "Yönetemiyorsunuz" denil.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: