TTB'den 'kırmızı harita' tepkisi: 10 maddede gördüklerimiz
Türk Tabipleri Birliği (TTB), salgın sürecinin iyi yönetilmemesi nedeniyle dün akşam itibarıyla Şırnak dışında Türkiye'deki bütün illerin riskli olarak işaretlenmesine 10 maddenin altını çizerek tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kırımızı il' sayısının 17'den 58'e çıktığı ve radikal kararların bu illerde uygulanacağını açıkladı.
Kırmızı il sayısının kısa sürede 17'den 58'e yükselmesine tepkiler sürerken salgının başından itibaren iktidarın yanlış politikalarını dile eleştiren TTB'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.
Salgın yönetiminde başından itibaren yaşanan yanlışları 10 madde ile açıklayan TTB'den "Yönetemiyorsunuz" denil.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"10 maddede bu haritada gördüklerimiz:
1- Asla zamanında harekete geçmeyen; sağlık emek-meslek örgütlerini sürece katmayan; merkezden icazet bekleyen pandemi yönetimi,
1-Bir yıldır ücretsiz maske dahi dağıtamayanlar,
3- Temaslı takibini halen bilimsel temellere uygun yapmayanlar,
4- İlerlemeyen aşılama programı,
5- Şehirler arası seyahatleri ve ulaşım araçlarını kontrol etmeyenler,
6- Bulaş riskine dönük tedbirler için uyku saatini (21.00-05.00) seçenler,
7- Yedi tuşu Lebaleb dolu kongreler,
8- İşyerlerinde önlem alınmadan çalıştırılan, sıkışık halde işe gitmeye zorlanan işçiler,
9- Sosyal destekten yoksun bırakılarak borç batağına sürüklenen esnaf,
10- Yoksullaştırılan, 1500 TL'ye yaşamını sürdürmesi istenen bir halk... 10 maddenin 1 cümlelik özeti: Yönetemiyorsunuz!"
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