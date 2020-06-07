TTB'ye 'şerefsiz terör örgütü' diyen Milli Eğitim Müdürü öğretmenleri tehdit etti

07 Haziran 2020 Pazar, 08:26

Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Balcı, okul idarecilerine, öğretmenlere iletmesi için gönderdiği bir mesajında “Sosyal medyaya girecekseniz emekli olun” derken bir başka mesajında da Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) “Serefsiz terör örgütü” diyerek hakaret etti.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’e konuşan Balcı, “Sosyal medya konusunda uyarıda bulunmak istedim” ifadelerini kullandı. Balcı, TTB’ye yönelik hakaret içerikli mesajı için ise “Devlet memuruyum, konuşamam” diye açıklama getirdi.

Müdür Balcı’nın, öğretmenlere iletilmesi için idarecilere gönderdiği “sosyal medya tehdidi” şöyle:

"Değerli Arkadaşlar; özellikle öğretmen sayısı yüksek okullarımızdaki bir kısım öğretmenler sosyal medyada (Facebook, Twitter ve Instagram vb) siyasi içerikli paylaşımları yapmaktan hoşlanıyorlarsa, daha rahat kinlerini kusmaları açısından ivedilikle emekli olmalarında yarar var. Hiç değilse bu milletin evlatları bu virüslerden kurtulmuş olur diye düşünüyor iyi akşamlar diliyorum."

TTB’YE HAKARET

Müdür Balcı, TTB için de müdürlere geçen haftalarda da şu mesajı atmıştı:

"Türk Tabipler Birliği'nin yıllardır bu ülkeye yaptığı hayırlı hiçbir icraat yoktur. Ülkenin en zor zamanlarında terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında olmaktan hiç çekinmeyecek kadar şe...siz bir te..r örgütüdür. Keşke Türk ve tabip ahlâkına sahip olabilselerdi."

Ali Ekber Ertürk’ün konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Balcı, sosyal medya kullanımına yönelik mesajı için, “Ben kendim sosyal medyada dikkat ediyorum. Personelimizin, öğretmenlerimizin de dikkat etmesi için uyarıda bulundum” dedi.

Balcı, TTB’ye yönelik mesajı için de, “Ben devlet memuruyum. Bu nedenle basına demeç vermek istemiyorum. Bu konuda konuşmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.