TÜFE’nin açıklananın iki katı olduğunu düşünen kamu işçisi, pazarlık öncesi iktidara seslendi:

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, hükümetin bu hafta 700 bin kamu işçisine yönelik zam teklifini Türk-İş ve Hak-İş’e sunması bekleniyor.

Kamu sözleşmesinin kapsamı ise bu yıl genişledi. Önceki yıllarda imzalanan sözleşme 150-200 bin işçiyi kapsıyordu. Ancak taşerondan kadroya geçenlerle birlikte işçi sayısı 700 bine çıktı. Aileleriyle birlikte sözleşme yaklaşık 2.5-3 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istiyor.

İşçinin teklifini sunmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine karşın iktidar kendi teklifini hâlâ açıklamadı. Bunun için 6 aylık enflasyon sonuçlarını bekledi. O da önceki gün yüzde 8.45 olarak açıkladı.

BİLGİN’İN İLK SINAVI

Meydanlarda “İşçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik” söylemini kullanan iktidarın, masaya bunun üzerinde bir rakamla gelmesi bekleniyor. 2019’da imzalanan bir önceki sözleşmede iktidar ilk 6 ay için yüzde 8 zam vermişti. “Yine benzer bir teklif gelebilir mi” sorusu da dile getiriliyor. Ancak böyle bir teklifin enflasyonun altında kalacağı için sürpriz olacağı belirtiliyor. Genel beklenti ise yüzde 9. Ancak sendikalar çarşı-pazardaki gerçek enflasyonun bunun iki katı olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle de iktidarın masaya ilk 6 aylık TÜFE olan yüzde 8.45 ile gelmemesini istiyor. Sendikalarda, “taleplerimizin hepsi verilse bile kayıplarımızı karşılamaya yetmez” görüşü hâkim. İktidarın enflasyon rakamıyla masaya gelmesi halinde pazarlık sürecinin uzayacağına da dikkat çekiliyor.

Ayrıca bu sözleşmenin yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de ilk sınavı olacağı vurgulanıyor. Bilgin ile Türk-İş yönetiminin eskiden beri yakın diyalog içerisinde oldukları biliniyor. Şimdi Bilgin ile Türk-İş, masanın karşı taraflarında 700 bin işçinin zam pazarlığını yürütecek. Bilgin’in ikinci önemli sınavı ise ağustosta başlayacak. Bu kez memur konfederasyonları ile toplusözleşme pazarlığına oturacak.