Türkiye’de bir yılda kamuda memur sayısı arttı ancak sendikalaşma oranı geriledi

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre kamuda çalışan memur sayısı artarken sendikalaşma oranı geçen yıla göre düştü. Memur sayısı en çok eğitim kolunda azalırken sadece Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu’nda arttı. Memurların heyecanla beklediği ağustosta başlayacak toplusözleşme görüşmelerinde ise masaya yine en fazla üyeye sahip Memur-Sen oturacak.

Bakanlığın çalışma hayatındaki memurlara ilişkin yıllık istatistikleri yayımlandı. Sonuçlar şöyle:

- Geçen yıl toplam 2 milyon 633 bin 931 olan memur sayısı bu yıl 2 milyon 658 bin 555’e çıkarak 24 bin 624 kişi arttı. Buna karşın sendikalı memur sayısı 1 milyon 723 bin 623’ten 1 milyon 718 bin 984’e gerileyerek 4 bin 639 azaldı. Sendikalaşma oranı da yüzde 65.44’ten yüzde 64.66’ya indi.

- Üye sayısı en fazla olan ilk dört konfederasyondan sadece Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısı artarak 426 bin 100’den 430 bin 183’e çıktı. En fazla üyeye sahip Memur-Sen’in üye sayısı 1 milyon 13 bin 920’den 1 milyon 4 bin 152’ye, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) üye sayısı 137 bin 242’den 132 bin 225’e, Birleşik Kamu-İş’in üye sayısı 69 bin 794’ten 68 bin 600’e indi.

- Geçen yıla göre bağımsız sendikaların üye sayısı artmaya devam ederek 47 bin 357’den 54 bin 819’a çıktı.

- Üye sayısı en fazla olan konfederasyon Memur-Sen, bu yıl da ağustosta yapılacak toplusözleşme görüşmelerine başkanlık edecek. İmza ve hakeme götürme yetkisi de yine sadece Memur-Sen’de olacak. Masada Memur-Sen’in yanı sıra Türkiye Kamu-Sen ile KESK de yer alacak.

- Bu yılki toplusözleşmede Memur-Sen ile Türkiye Kamu-Sen ortak teklif vermek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak ortak teklif verseler bile yasa gereği masada imza ve hakeme götürme yetkisi heyet başkanı olarak sadece Memur-Sen’de bulunuyor.

EĞİTİM DÜŞTÜ, DİYANET ARTTI

- Bu arada Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu’ndaki memur sayısı 1 milyon 227 bin 562’den 1 milyon 224 bin 644’e düştü. Buna karşın Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu’ndaki memur sayısı ise 127 bin 384’ten 131 bin 132’ye çıktı.

- En fazla memurun bulunduğu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu’ndaki en fazla üyeye sahip dört sendika sırasıyla şöyle: Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen 427 bin 386. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen 213 bin 888, KESK’e bağlı Eğitim-Sen 71 bin 642. Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş 50 bin 453.

- Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu’ndaki en fazla üyeli dört sendika da şöyle: Sağlık-Sen (Memur-Sen) 245 bin 850. Türk Sağlık-Sen (Türkiye Kamu-Sen) 101 bin 714. SES (KESK) 19 bin 398. Genel Sağlık-İş (Birleşik Kamu-İş) 2 bin 788.