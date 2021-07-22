Tuğba Şenoğlu: "Olimpiyatlarda güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız"
Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Tuğba Şenoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.
Özel açıklamalarda bulunan Şenoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Çok yoğun bir antrenman dönemi geçirdik. Bir an önce olimpiyatların gelmesini bekliyorduk. Geçen sene koronavirüs nedeniyle olimpiyatlar düzenlenmediği için hepimiz üzüldük. Herkes bu seneyi bekledi. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.
"OLİMPİYATLARDA DA GÜÇLÜ RAKİPLERİMİZ VAR, ANCAK BİZ SAVAŞACAĞIZ"
B Grubu'nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin gibi güçlü rakiplerle karşılaşacaklarının altını çizen Şenoğlu, "Takım olarak uzun zamandır birlikte oynamamıştık. Milletler Ligi'nde birbirimizi tarttık. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Olimpiyatlarda da güçlü rakiplerimiz var, ancak biz savaşacağız. Her şey iki takımın günlük performansına bağlı. Takımlar çok güçlü ve iki takımdan biri kazanacak. Biz de güçlü bir takımız" şeklinde konuştu.
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