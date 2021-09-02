TÜGVA’nın ‘kumbaracısı’ Mesut Öndeş, valilikteki görevinden alındı

02 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) giysi kumbaralarının kaymakamlıklara talimat vererek sokaklara yerleştirilmesini sağlayan İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş İzmir Valiliği’ndeki görevlerinden alındı.

EN İŞLEK CADDELERE KUMBARA KOYMUŞTU

Kızılay ve diğer yardım dernekleri gibi kuruluşların yanı sıra TÜGVA’nın giysi kumbaralarını toplaması İzmir kamuoyunda tartışmalara ve tepkilere neden olmuştu. İddiaya göre, TÜGVA İzmir temsilcisi ve ayrı zamanda İzmir Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Mesut Öndeş, kaymakamlıklar aracılığıyla iki ilçenin işlek yerlerine kumbaraları koydurmuştu.

İKİ ÖNEMLİ BİRİMİN BAŞINDAYDI

Öndeş’in kaymakamlara baskı kurması ve aynı zamanda valilik çalışanı olması da siyasiler tarafından eleştirilmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Öndeş’in hem valilik çalışanı hem de kurumda yer almasına tepki göstererek İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’den açıklama istemişti. Cumhuriyet’in gündeme getirdiği haberin ardından tartışmalar devam ederken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi önemli iki birimin başında olan TÜGVA temsilcisi Mesut Öndeş’i görevden aldı.